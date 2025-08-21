Ціни на нафту зростають: Brent досягла нового максимуму
Київ • УНН
Ф'ючерси на нафту Brent зросли до $67,11 за барель, а WTI – до $63. Зростання зумовлене високим попитом у США та невизначеністю щодо війни в Україні.
Ціни на нафту продовжили зростання у четвер, чому сприяли ознаки високого попиту в США, а також невизначеність щодо зусиль щодо припинення війни в Україні, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли двотижневого максимуму на початку торгів і зросли на 27 центів, або 0,40%, до $67,11 за барель на 04:42 за Гринвічем (07:42 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 29 центів, або 0,46%, до $63 за барель.
