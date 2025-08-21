Цены на нефть растут: Brent достигла нового максимума
Киев • УНН
Фьючерсы на нефть Brent выросли до $67,11 за баррель, а WTI – до $63. Рост обусловлен высоким спросом в США и неопределенностью относительно войны в Украине.
Цены на нефть продолжили рост в четверг, чему способствовали признаки высокого спроса в США, а также неопределенность относительно усилий по прекращению войны в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent достигли двухнедельного максимума в начале торгов и выросли на 27 центов, или 0,40%, до $67,11 за баррель на 04:42 по Гринвичу (07:42 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 29 центов, или 0,46%, до $63 за баррель.
Дополняется...