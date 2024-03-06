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Ціни на нафту відновлюються: рішення ОПЕК+ переважає побоювання щодо попиту у Китаї та США

Київ • УНН

 • 29253 перегляди

Ціни на нафту дещо зросли після того, як ознаки скорочення пропозиції внаслідок скорочення видобутку країнами ОПЕК+ переважили занепокоєння щодо попиту з боку Китаю та США.

Ціни на нафту відновлюються: рішення ОПЕК+ переважає побоювання щодо попиту у Китаї та США

Ціни на нафту трохи зросли в середу після тривалого зниження, на тлі того, як ознаки обмеження пропозиції на тлі скорочення виробництва основними виробниками переважили над побоюваннями щодо зростання попиту в Китаї та США, двох найбільших споживачах нафти у світі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 17 центів до $82,21 за барель о 04:40 за Грінвічем після падіння на попередніх чотирьох сесіях, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 19 центів до $78,34 за барель після падіння за останні два дні.

Цільовий показник економічного зростання Китаю на 2024 рік, що становить близько 5%, встановлений у вівторок, не включає масштабні плани стимулювання для підтримки переживаючої труднощі економіки країни, що посилює побоювання, що зростання попиту в країні може відставати цього року, зазначає видання.

"Ринок хотів отримати більш детальну інформацію про те, як Китай має намір досягти свого цільового показника зростання на рівні 5% до 2024 року", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG у Сіднеї.

Ринки з нетерпінням чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла перед Конгресом у середу і четвер, а також п'ятничних даних із зайнятості в США, сказав Сікамор.

Коментарі Павелла та дані щодо зайнятості можуть дати більш чіткий напрямок щодо відсоткових ставок у США, а ознаки зниження ставки ФРС будуть розглядатися як позитивні фактори для економіки та попиту на нафту.

Доповнення

На цьому тлі ціни на нафту отримали підтримку завдяки оголошення в неділю про те, що країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу до кінця другого кварталу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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