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Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Цены на нефть восстанавливаются: решение ОПЕК+ перевешивает опасения относительно спроса в Китае и США

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:37  •  12443 просмотра

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Цены на нефть несколько выросли после того, как признаки сокращения предложения в результате сокращения добычи странами ОПЕК+ перевесили беспокойство относительно спроса со стороны Китая и США.

Цены на нефть немного выросли в среду после длительного снижения, на фоне того, как признаки ограничения предложения на фоне сокращения производства основными производителями перевесили над опасениями относительно роста спроса в Китае и США, двух крупнейших потребителях нефти в мире, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов до $82,21 за баррель в 04:40 по Гринвичу после падения на предыдущих четырех сессиях, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 19 центов до $78,34 за баррель после падения за последние два дня.

Целевой показатель экономического роста Китая на 2024 год, составляющий около 5%, установленный во вторник, не включает масштабные планы стимулирования для поддержки переживающей трудности экономики страны, что усиливает опасения, что рост спроса в стране может отставать в этом году, отмечает издание.

"Рынок хотел получить более подробную информацию о том, как Китай намерен достичь своего целевого показателя роста на уровне 5% к 2024 году", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG в Сиднее.

Рынки с нетерпением ждут выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг, а также пятничных данных по занятости в США, сказал Сикамор.

Комментарии Пауэлла и данные по занятости могут дать более четкое направление относительно процентных ставок в США, а признаки снижения ставки ФРС будут рассматриваться как положительные факторы для экономики и спроса на нефть.

Дополнение

На этом фоне цены на нефть получили поддержку благодаря объявлению в воскресенье о том, что страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца второго квартала.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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