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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти на другий квартал року

Київ • УНН

 • 22945 перегляди

ОПЕК+ домовилася про продовження добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу на 2 квартал 2024 року.

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти на другий квартал року

Члени ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією і росією домовилися в неділю продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на день на другий квартал року, надаючи додаткову підтримку ринку на тлі побоювань із приводу глобального економічного зростання і зростання видобутку поза групою, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Саудівська Аравія, де-факто лідер Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), заявила, що продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до кінця червня, залишивши видобуток на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу.

росія, яка очолює союзників по ОПЕК, відомих під загальною назвою ОПЕК+, скоротить видобуток і експорт нафти ще на 471 000 барелів на добу в другому кварталі. Віцепрем'єр росії олександр новак навів нові цифри, які показують, що скорочення виробництва становитиме все більшу частку цього заходу.

"Російська сторона піднесла сюрприз", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново, назвавши розвиток подій багато в чому очікуваним.

"Якщо російські скорочення буде повністю реалізовано, додаткові барелі буде прибрано з ринку. Тож це несподіваний крок, якого ніхто не очікував, і він може підняти ціни", - додав він.

ОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту на 2,2% у 2024 році13.07.2023, 23:31 • 352016 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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