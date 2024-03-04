ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти на второй квартал года

Члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и россией договорились в воскресенье продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день на второй квартал года, оказывая дополнительную поддержку рынку на фоне опасений по поводу глобального роста и роста добычи вне группы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Саудовская Аравия, де-факто лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки до конца июня, оставив добычу на уровне около 9 миллионов баррелей в сутки.

россия, которая возглавляет союзников по ОПЕК, известных под общим названием ОПЕК+, сократит добычу и экспорт нефти еще на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале. Вице-премьер россии александр новак привел новые цифры, показывающие, что сокращение производства будет составлять все большую долю этой меры.

"Российская сторона преподнесла сюрприз", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново, назвав развитие событий во многом ожидаемым.

"Если российские сокращения будут полностью реализованы, дополнительные баррели будут убраны с рынка. Так что это неожиданный шаг, которого никто не ожидал, и он может поднять цены", - добавил он.

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 2,2% в 2024 году