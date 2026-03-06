Ціни на нафту показали найстрімкіше зростання з 2020 року, Brent підскочила до $90

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 9376 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 18670 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 11858 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 16122 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16712 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17529 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18364 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15938 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14243 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21450 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
64%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 9724 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 13956 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 22991 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14142 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 8372 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 2146 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 8674 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 18670 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 14280 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 23130 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 24088 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 21265 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 23363 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 44576 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50819 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Фільм

Ціни на нафту показали найстрімкіше зростання з 2020 року, Brent підскочила до $90

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Ціни на нафту продемонстрували найсильніше тижневе зростання з весни 2020 року через конфлікт на Близькому Сході, що зупинив судноплавство через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на Brent зросли на 24%, а WTI — майже на 30%.

Ціни на нафту показали найстрімкіше зростання з 2020 року, Brent підскочила до $90

У п'ятницю ціни на нафту показали найсильніше тижневе зростання з моменту виняткової нестабільності, спричиненої пандемією COVID-19 навесні 2020 року, на тлі того, як конфлікт на Близькому Сході призвів до зупинки судноплавства та експорту енергоносіїв через життєво важливу Ормузьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 24% цього тижня, що є найбільшим стрибком з травня 2020 року, коли рекордна угода ОПЕК+ про скорочення видобутку сприяла відновленню після пандемічних мінімумів. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate зросла майже на 30%, що є найбільшим зростанням із квітня 2020 року.

У п'ятницю Brent продовжила своє ралі, піднявшись на $4,59, або на 5,4%, до $90 за барель до 13:53 GMT (15:53 за Києвом). WTI зросла на 6,45 долара, або на 8%, до 87,46 долара.

Нафта за $150?

Міністр енергетики Катару заявив Financial Times, що очікує на припинення експорту з боку всіх країн Перської затоки протягом кількох тижнів, що, за його словами, може призвести до падіння цін на нафту до 150 доларів за барель, згідно з інтерв'ю, опублікованим у п'ятницю.

Різке зростання цін на нафту почалося після того, як США та Ізраїль у суботу завдали ударів по Ірану, що спонукало Тегеран зупинити рух танкерів через Ормузьку протоку.

Зазвичай, через цей водний шлях щодня проходить близько 20% світового попиту на нафту. Оскільки протока фактично закрита на сім днів, це означає, що близько 140 мільйонів барелів нафти - приблизно 1,4 дні світового попиту не змогли потрапити на ринок.

У МЕА заявили про "багато нафти" на ринках, але попередили про можливу "війну торгів за газ"06.03.26, 15:57 • 1310 переглядiв

Конфлікт поширився на ключових енерговиробників Близького Сходу, порушивши видобуток та змусивши зупинити роботу нафтопереробних заводів та підприємств із виробництва СПГ.

Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак04.03.26, 15:28 • 8073 перегляди

"Щодня, поки протока залишається закритою, ціни зростатимуть, - сказав Джованні Стауново, аналітик із сировинних товарів в UBS. - Ринок вважав, що Трамп може в якийсь момент відступити, тому що він не хоче високих цін на нафту, але чим довше це триває, тим ясніше стає, наскільки великий ризик".

Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters у четвер заявив, що його не турбує зростання цін на бензин у США, пов'язане з конфліктом, сказавши: "Якщо вони виростуть, то виростуть", і що пріоритетом для нього є військова операція США.

Представник Білого дому заявив, що Міністерство фінансів США, як очікується, оголосить про заходи щодо боротьби зі зростанням цін на енергоносії через конфлікт, що раніше в п'ятницю ненадовго призвело до падіння цін більш ніж на 1%.

Падіння цін скоротилося після того, як агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа поки що виключила можливість використання Міністерства фінансів для торгівлі нафтовими ф'ючерсами.

У четвер Міністерство фінансів США надало компаніям винятки для покупки підсанкційної російської нафти, що зберігається на танкерах, щоб послабити обмеження постачання, які змусили нафтопереробні заводи в Азії скоротити переробку палива.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку06.03.26, 05:37 • 6728 переглядiв

Перші винятки були надані індійським нафтопереробним заводам, які відтоді закупили мільйони барелів російської нафти, що зняло багатомісячний тиск з їхнього боку, який вимагав припинити закупівлю.

За оцінками компанії Kpler, що займається відстеженням суден, в Індійському океані, Аравійському морі та Сінгапурській протоці є близько 30 мільйонів барелів російської нафти, включаючи обсяги плавучих сховищ.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика