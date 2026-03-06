Ціни на нафту показали найстрімкіше зростання з 2020 року, Brent підскочила до $90
Київ • УНН
Ціни на нафту продемонстрували найсильніше тижневе зростання з весни 2020 року через конфлікт на Близькому Сході, що зупинив судноплавство через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на Brent зросли на 24%, а WTI — майже на 30%.
У п'ятницю ціни на нафту показали найсильніше тижневе зростання з моменту виняткової нестабільності, спричиненої пандемією COVID-19 навесні 2020 року, на тлі того, як конфлікт на Близькому Сході призвів до зупинки судноплавства та експорту енергоносіїв через життєво важливу Ормузьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 24% цього тижня, що є найбільшим стрибком з травня 2020 року, коли рекордна угода ОПЕК+ про скорочення видобутку сприяла відновленню після пандемічних мінімумів. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate зросла майже на 30%, що є найбільшим зростанням із квітня 2020 року.
У п'ятницю Brent продовжила своє ралі, піднявшись на $4,59, або на 5,4%, до $90 за барель до 13:53 GMT (15:53 за Києвом). WTI зросла на 6,45 долара, або на 8%, до 87,46 долара.
Нафта за $150?
Міністр енергетики Катару заявив Financial Times, що очікує на припинення експорту з боку всіх країн Перської затоки протягом кількох тижнів, що, за його словами, може призвести до падіння цін на нафту до 150 доларів за барель, згідно з інтерв'ю, опублікованим у п'ятницю.
Різке зростання цін на нафту почалося після того, як США та Ізраїль у суботу завдали ударів по Ірану, що спонукало Тегеран зупинити рух танкерів через Ормузьку протоку.
Зазвичай, через цей водний шлях щодня проходить близько 20% світового попиту на нафту. Оскільки протока фактично закрита на сім днів, це означає, що близько 140 мільйонів барелів нафти - приблизно 1,4 дні світового попиту не змогли потрапити на ринок.
Конфлікт поширився на ключових енерговиробників Близького Сходу, порушивши видобуток та змусивши зупинити роботу нафтопереробних заводів та підприємств із виробництва СПГ.
"Щодня, поки протока залишається закритою, ціни зростатимуть, - сказав Джованні Стауново, аналітик із сировинних товарів в UBS. - Ринок вважав, що Трамп може в якийсь момент відступити, тому що він не хоче високих цін на нафту, але чим довше це триває, тим ясніше стає, наскільки великий ризик".
Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters у четвер заявив, що його не турбує зростання цін на бензин у США, пов'язане з конфліктом, сказавши: "Якщо вони виростуть, то виростуть", і що пріоритетом для нього є військова операція США.
Представник Білого дому заявив, що Міністерство фінансів США, як очікується, оголосить про заходи щодо боротьби зі зростанням цін на енергоносії через конфлікт, що раніше в п'ятницю ненадовго призвело до падіння цін більш ніж на 1%.
Падіння цін скоротилося після того, як агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа поки що виключила можливість використання Міністерства фінансів для торгівлі нафтовими ф'ючерсами.
У четвер Міністерство фінансів США надало компаніям винятки для покупки підсанкційної російської нафти, що зберігається на танкерах, щоб послабити обмеження постачання, які змусили нафтопереробні заводи в Азії скоротити переробку палива.
Перші винятки були надані індійським нафтопереробним заводам, які відтоді закупили мільйони барелів російської нафти, що зняло багатомісячний тиск з їхнього боку, який вимагав припинити закупівлю.
За оцінками компанії Kpler, що займається відстеженням суден, в Індійському океані, Аравійському морі та Сінгапурській протоці є близько 30 мільйонів барелів російської нафти, включаючи обсяги плавучих сховищ.