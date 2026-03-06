Цены на нефть показали самый стремительный рост с 2020 года, Brent подскочила до $90

В пятницу цены на нефть показали самый сильный недельный рост с момента исключительной нестабильности, вызванной пандемией COVID-19 весной 2020 года, на фоне того, как конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке судоходства и экспорта энергоносителей через жизненно важный Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24% на этой неделе, что является самым большим скачком с мая 2020 года, когда рекордная сделка ОПЕК+ по сокращению добычи способствовала восстановлению после пандемических минимумов. Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла почти на 30%, что является самым большим ростом с апреля 2020 года.

В пятницу Brent продолжила свое ралли, поднявшись на $4,59, или на 5,4%, до $90 за баррель к 13:53 GMT (15:53 по Киеву). WTI выросла на 6,45 доллара, или на 8%, до 87,46 доллара.

Нефть за $150?

Министр энергетики Катара заявил Financial Times, что ожидает прекращения экспорта со стороны всех стран Персидского залива в течение нескольких недель, что, по его словам, может привести к падению цен на нефть до 150 долларов за баррель, согласно интервью, опубликованному в пятницу.

Резкий рост цен на нефть начался после того, как США и Израиль в субботу нанесли удары по Ирану, что побудило Тегеран остановить движение танкеров через Ормузский пролив.

Обычно через этот водный путь ежедневно проходит около 20% мирового спроса на нефть. Поскольку пролив фактически закрыт на семь дней, это означает, что около 140 миллионов баррелей нефти — примерно 1,4 дня мирового спроса не смогли попасть на рынок.

В МЭА заявили, что на рынках "много нефти", но предупредили о возможной "войне торгов за газ"

Конфликт распространился на ключевых энергопроизводителей Ближнего Востока, нарушив добычу и заставив остановить работу нефтеперерабатывающих заводов и предприятий по производству СПГ.

Один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак

"Ежедневно, пока пролив остается закрытым, цены будут расти, — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS. — Рынок считал, что Трамп может в какой-то момент отступить, потому что он не хочет высоких цен на нефть, но чем дольше это продолжается, тем яснее становится, насколько велик риск".

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters в четверг заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в США, связанный с конфликтом, сказав: "Если они вырастут, то вырастут", и что приоритетом для него является военная операция США.

Представитель Белого дома заявил, что Министерство финансов США, как ожидается, объявит о мерах по борьбе с ростом цен на энергоносители из-за конфликта, что ранее в пятницу ненадолго привело к падению цен более чем на 1%.

Падение цен сократилось после того, как агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа пока что исключила возможность использования Министерства финансов для торговли нефтяными фьючерсами.

В четверг Министерство финансов США предоставило компаниям исключения для покупки подсанкционной российской нефти, хранящейся на танкерах, чтобы ослабить ограничения поставок, которые заставили нефтеперерабатывающие заводы в Азии сократить переработку топлива.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка

Первые исключения были предоставлены индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые с тех пор закупили миллионы баррелей российской нефти, что сняло многомесячное давление с их стороны, требовавшее прекратить закупку.

По оценкам компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в Индийском океане, Аравийском море и Сингапурском проливе находится около 30 миллионов баррелей российской нефти, включая объемы плавучих хранилищ.