Цены на нефть показали самый стремительный рост с 2020 года, Brent подскочила до $90

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 9468 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 18779 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 11894 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 16158 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 16741 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 17547 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 18381 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15947 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 14249 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21453 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
64%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 9724 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 13956 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 22991 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14142 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 8372 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 2194 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 8756 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 18780 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 14319 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 23168 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Иран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24096 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 21269 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 23368 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 44581 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 50823 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Техника
Фильм

Цены на нефть показали самый стремительный рост с 2020 года, Brent подскочила до $90

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Цены на нефть продемонстрировали сильнейший недельный рост с весны 2020 года из-за конфликта на Ближнем Востоке, остановившего судоходство через Ормузский пролив. Фьючерсы на Brent выросли на 24%, а WTI — почти на 30%.

Цены на нефть показали самый стремительный рост с 2020 года, Brent подскочила до $90

В пятницу цены на нефть показали самый сильный недельный рост с момента исключительной нестабильности, вызванной пандемией COVID-19 весной 2020 года, на фоне того, как конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке судоходства и экспорта энергоносителей через жизненно важный Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24% на этой неделе, что является самым большим скачком с мая 2020 года, когда рекордная сделка ОПЕК+ по сокращению добычи способствовала восстановлению после пандемических минимумов. Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла почти на 30%, что является самым большим ростом с апреля 2020 года.

В пятницу Brent продолжила свое ралли, поднявшись на $4,59, или на 5,4%, до $90 за баррель к 13:53 GMT (15:53 по Киеву). WTI выросла на 6,45 доллара, или на 8%, до 87,46 доллара.

Нефть за $150?

Министр энергетики Катара заявил Financial Times, что ожидает прекращения экспорта со стороны всех стран Персидского залива в течение нескольких недель, что, по его словам, может привести к падению цен на нефть до 150 долларов за баррель, согласно интервью, опубликованному в пятницу.

Резкий рост цен на нефть начался после того, как США и Израиль в субботу нанесли удары по Ирану, что побудило Тегеран остановить движение танкеров через Ормузский пролив.

Обычно через этот водный путь ежедневно проходит около 20% мирового спроса на нефть. Поскольку пролив фактически закрыт на семь дней, это означает, что около 140 миллионов баррелей нефти — примерно 1,4 дня мирового спроса не смогли попасть на рынок.

В МЭА заявили, что на рынках "много нефти", но предупредили о возможной "войне торгов за газ"06.03.26, 15:57 • 1322 просмотра

Конфликт распространился на ключевых энергопроизводителей Ближнего Востока, нарушив добычу и заставив остановить работу нефтеперерабатывающих заводов и предприятий по производству СПГ.

Один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак04.03.26, 15:28 • 8073 просмотра

"Ежедневно, пока пролив остается закрытым, цены будут расти, — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS. — Рынок считал, что Трамп может в какой-то момент отступить, потому что он не хочет высоких цен на нефть, но чем дольше это продолжается, тем яснее становится, насколько велик риск".

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters в четверг заявил, что его не беспокоит рост цен на бензин в США, связанный с конфликтом, сказав: "Если они вырастут, то вырастут", и что приоритетом для него является военная операция США.

Представитель Белого дома заявил, что Министерство финансов США, как ожидается, объявит о мерах по борьбе с ростом цен на энергоносители из-за конфликта, что ранее в пятницу ненадолго привело к падению цен более чем на 1%.

Падение цен сократилось после того, как агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа пока что исключила возможность использования Министерства финансов для торговли нефтяными фьючерсами.

В четверг Министерство финансов США предоставило компаниям исключения для покупки подсанкционной российской нефти, хранящейся на танкерах, чтобы ослабить ограничения поставок, которые заставили нефтеперерабатывающие заводы в Азии сократить переработку топлива.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка06.03.26, 05:37 • 6736 просмотров

Первые исключения были предоставлены индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые с тех пор закупили миллионы баррелей российской нефти, что сняло многомесячное давление с их стороны, требовавшее прекратить закупку.

По оценкам компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в Индийском океане, Аравийском море и Сингапурском проливе находится около 30 миллионов баррелей российской нефти, включая объемы плавучих хранилищ.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика