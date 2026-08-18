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Ціни на нафту досягли найвищого рівня з липня

Київ • УНН

 • 3190 перегляди

Ціни на нафту зросли через побоювання перебоїв постачання після заяв Ірану про наступальну позицію та відмови США продовжувати угоду. Brent досяг 90,94 долара, WTI — 85,03 долара за барель.

Ціни на нафту досягли найвищого рівня з липня

Ціни на нафту у вівторок трохи зросли третій день тому, оскільки перспективи укладення угоди про припинення війни на Близькому Сході погіршилися, при цьому Іран заявив, що займе більш наступальну позицію, а США виключили продовження угоди про припинення вогню, що посилило занепокоєння щодо тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,08%, до 90,94 долара за барель до 10:31 за Гринвічем (13:31 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 53 центи, або 0,63%, до 85,03 долара за барель.

Ф'ючерси на Brent та WTI торгувалися на найвищому рівні з 30 та 31 липня відповідно раніше протягом сесії.

"Настрої залишаються підтриманими рішенням президента США Дональда Трампа не продовжувати мирну угоду між США та Іраном, а також постійними занепокоєннями щодо безпеки в Ормузькій протоці", – написали аналітики ING у записці.

Прогрес у мирних переговорах та відновленні руху нафтових танкерів через стратегічну Ормузьку протоку зупинився, що загрожує продовженням конфлікту, який Сполучені Штати та Ізраїль розпочали атаками на Іран 28 лютого, пише видання.

Іран триматиме Ормузьку протоку закритою, доки США не виконають умови тимчасової угоди, підписаної в червні, заявив головний іранський переговірник Мохаммад Бакер Галібаф у коментарях, опублікованих державними ЗМІ у вівторок. Трамп раніше назвав цю угоду "завершеною".

Коментарі Галібафа прозвучали після того, як високопоставлений іранський чиновник заявив Reuters у понеділок, що Іран перейде до "повністю наступальної" військової позиції, на тлі того, як зусилля щодо остаточного припинення війни зайшли в глухий кут.

Іран пригрозив наступом в Ормузькій протоці у разі провалу переговорів зі США18.08.26, 03:56 • 4722 перегляди

"Відсутність будь-якої угоди вплине на очікування щодо цін на нафту в подальшому, у четвертому кварталі та навіть у 2027 році", – сказав керівник відділу енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркар.

Однак певна частина нафти проходить Ормузькою протокою, хоча кількість перетинів становить одиниці. Saudi Aramco відновила завантаження нафти з Ормузької протоки та пропонує вантажі для завантаження шляхом перевантаження з судна на судно біля Фуджейри в ОАЕ.

"Іран, ймовірно, у силах повністю зупинити потік нафти з Ормузької протоки, коли вважатиме це за доцільне", – сказав аналітик SEB Б'ярне Шилдроп.

Іран окремо вів переговори з Оманом щодо угоди про управління Ормузькою протокою та каже, що вони близькі до угоди. Але Трамп відповів на ці переговори погрозою бомбити Оман, давнього партнера США з питань безпеки.

Трамп пригрозив бомбити Оман через втручання в зусилля США в Ормузькій протоці17.08.26, 15:40 • 9690 переглядiв

В інших районах Близького Сходу єменські хусити запустили ракети в атаках на судна, які вони описали як військовий корабель Саудівської Аравії та чотири судна ескорту в Червоному морі, повідомив їхній військовий речник Ях'я Сарі у Telegram.

Нафта подорожчала через невпевненість на Близькому Сході17.08.26, 05:57 • 7915 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Ізраїль
Саудівська Аравія
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран