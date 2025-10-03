Світові ціни на м'ясо досягли рекордного рівня через подорожчання яловичини та баранини

На зміну поточної оцінки вплинуло зростання цін у певному сегменті. Водночас світові ціни на продовольство знизились у вересні, передає УНН із посиланням на сторінку World Food Situation.

Індекс цін на м'ясо, згідно зі звітом Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), у вересні склав в середньому 127,8 пункту. Це на 0,9 пункту (0,7%) вище від переглянутого рівня серпня. Але важливо також зазначити зростання рівня за рік:

Підвищення на 6,6% оцінюється як рекордний рівень. Він зумовлений яловичиною, яка користується високим попитом у Сполучених Штатах, та баранини.