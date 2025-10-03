Світові ціни на м'ясо досягли рекордного рівня через подорожчання яловичини та баранини
Індекс цін на м'ясо у вересні склав 127,8 пункту, що на 0,7% вище серпня. За рік ціни зросли на 6,6% через високий попит на яловичину та баранину.
На зміну поточної оцінки вплинуло зростання цін у певному сегменті. Водночас світові ціни на продовольство знизились у вересні, передає УНН із посиланням на сторінку World Food Situation.
Деталі
Індекс цін на м'ясо, згідно зі звітом Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), у вересні склав в середньому 127,8 пункту. Це на 0,9 пункту (0,7%) вище від переглянутого рівня серпня. Але важливо також зазначити зростання рівня за рік:
Підвищення на 6,6% оцінюється як рекордний рівень. Він зумовлений яловичиною, яка користується високим попитом у Сполучених Штатах, та баранини.
Але у м'ясному сегменті ціни на свинину та птицю залишаються стабільними.
В цілому оцінка світових цін на продовольство свідчить про те, що у вересні 2025 року ідеться про невелике здешевшання ( у періоді саме за місяць). Ключові причини - зниження цін на цукор, молочні продукти та зернові.
Нагадаємо
У серпні індекс цін на м'ясо досяг нового максимуму, перевищивши липневий рекорд.
