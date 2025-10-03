Мировые цены на мясо достигли рекордного уровня из-за подорожания говядины и баранины
Индекс цен на мясо в сентябре составил 127,8 пункта, что на 0,7% выше августа. За год цены выросли на 6,6% из-за высокого спроса на говядину и баранину.
На изменение текущей оценки повлиял рост цен в определенном сегменте. В то же время мировые цены на продовольствие снизились в сентябре, передает УНН со ссылкой на страницу World Food Situation.
Индекс цен на мясо, согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в сентябре составил в среднем 127,8 пункта. Это на 0,9 пункта (0,7%) выше пересмотренного уровня августа. Но важно также отметить рост уровня за год:
Повышение на 6,6% оценивается как рекордный уровень. Он обусловлен говядиной, которая пользуется высоким спросом в Соединенных Штатах, и бараниной.
Но в мясном сегменте цены на свинину и птицу остаются стабильными.
В целом оценка мировых цен на продовольствие свидетельствует о том, что в сентябре 2025 года речь идет о небольшом удешевлении (в периоде именно за месяц). Ключевые причины - снижение цен на сахар, молочные продукты и зерновые.
В августе индекс цен на мясо достиг нового максимума, превысив июльский рекорд.
