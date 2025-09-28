$41.490.00
27 сентября, 16:24 • 13859 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 23579 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 61200 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 109517 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 46335 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 42362 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38114 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26993 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 56355 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 57728 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
На временно оккупированных территориях растет дефицит продуктов из-за попыток сдержать рост цен - ЦНС

Киев • УНН

 • 432 просмотра

На временно оккупированных территориях россия пытается сдержать рост цен, вводя предельные цены на продукты. Это приводит к дефициту товаров и ухудшению уровня жизни местного населения.

На временно оккупированных территориях россия пытается сдержать рост цен, вводя предельные цены на продукты. Список ограниченных товаров постоянно расширяется, но такие меры лишь углубляют кризис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Оккупационные администрации вводят предельные цены и приказывают товарам "не расти", будто можно сломать экономику словом. Список товаров в ограничениях постоянно расширяют

- говорится в сообщении.

Рынок все больше переходит в тень – товары исчезают с полок, продаются вне касс или через неофициальные точки. Производители вынуждены удешевлять продукцию, уменьшая качество сырья.

Эксперты отмечают, что такие меры не борются с инфляцией, а создают дефицит и ухудшают уровень жизни местного населения.

Напомним

Делегациям оккупационных администраций на московских форумах сообщили о сокращении финансирования регионов в ближайшие годы. Это связано с недовольством москвы неспособностью наладить экономику на оккупированных территориях.

Участникам делегаций дали понять, что ожидается существенное сокращение субвенций и дотаций из московского центра.

россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС25.09.25, 04:58 • 5183 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика