На временно оккупированных территориях растет дефицит продуктов из-за попыток сдержать рост цен - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россия пытается сдержать рост цен, вводя предельные цены на продукты. Это приводит к дефициту товаров и ухудшению уровня жизни местного населения.
На временно оккупированных территориях россия пытается сдержать рост цен, вводя предельные цены на продукты. Список ограниченных товаров постоянно расширяется, но такие меры лишь углубляют кризис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Оккупационные администрации вводят предельные цены и приказывают товарам "не расти", будто можно сломать экономику словом. Список товаров в ограничениях постоянно расширяют
Рынок все больше переходит в тень – товары исчезают с полок, продаются вне касс или через неофициальные точки. Производители вынуждены удешевлять продукцию, уменьшая качество сырья.
Эксперты отмечают, что такие меры не борются с инфляцией, а создают дефицит и ухудшают уровень жизни местного населения.
Напомним
Делегациям оккупационных администраций на московских форумах сообщили о сокращении финансирования регионов в ближайшие годы. Это связано с недовольством москвы неспособностью наладить экономику на оккупированных территориях.
Участникам делегаций дали понять, что ожидается существенное сокращение субвенций и дотаций из московского центра.
россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС25.09.25, 04:58 • 5183 просмотра