Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 16122 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 29478 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 44298 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 45524 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 54609 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52781 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 76877 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 84840 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63144 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58186 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Окупаційним адміністраціям скорочують фінансування регіонів - ЦНС

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Делегаціям окупаційних адміністрацій на московських форумах повідомили про скорочення фінансування регіонів найближчими роками. Це пов'язано з незадоволенням Москви нездатністю налагодити економіку на окупованих територіях.

Окупаційним адміністраціям скорочують фінансування регіонів - ЦНС

Делегаціям окупаційних адміністрацій, які прибули до москви на місцеві форуми, повідомили про скорочення фінансування регіонів найближчими роками. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

На московському економічному форумі, під "пропагандистські гасла", колаборантам сказали, що в найближчі роки фінансування регіонів скоротять

- йдеться у дописі.

Деталі

Під час московського економічного форуму представникам колаборантських адміністрацій пояснили реальний стан російської економіки і попередили про неможливість у повному обсязі утримувати захоплені території. Учасникам делегацій дали зрозуміти, що очікується суттєве скорочення субвенцій і дотацій з московського центру.

Чиновники в москві нібито незадоволені тим, що ті не змогли налагодити економіку на підконтрольних територіях і досі повністю залежать від фінансових вливань з рф. Це ставить під загрозу їхню здатність забезпечувати виплати та працю інфраструктури, що може поглибити соціально-економічну кризу у регіонах.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. 

Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально, бо для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні.

Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД17.09.25, 00:44 • 3518 переглядiв

Вероніка Марченко

