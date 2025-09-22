Делегаціям окупаційних адміністрацій, які прибули до москви на місцеві форуми, повідомили про скорочення фінансування регіонів найближчими роками. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

На московському економічному форумі, під "пропагандистські гасла", колаборантам сказали, що в найближчі роки фінансування регіонів скоротять - йдеться у дописі.

Деталі

Під час московського економічного форуму представникам колаборантських адміністрацій пояснили реальний стан російської економіки і попередили про неможливість у повному обсязі утримувати захоплені території. Учасникам делегацій дали зрозуміти, що очікується суттєве скорочення субвенцій і дотацій з московського центру.

Чиновники в москві нібито незадоволені тим, що ті не змогли налагодити економіку на підконтрольних територіях і досі повністю залежать від фінансових вливань з рф. Це ставить під загрозу їхню здатність забезпечувати виплати та працю інфраструктури, що може поглибити соціально-економічну кризу у регіонах.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон.

Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально, бо для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні.

