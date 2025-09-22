Делегациям оккупационных администраций, прибывшим в Москву на местные форумы, сообщили о сокращении финансирования регионов в ближайшие годы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

На московском экономическом форуме, под "пропагандистские лозунги", коллаборантам сказали, что в ближайшие годы финансирование регионов сократят - говорится в сообщении.

Подробности

Во время московского экономического форума представителям коллаборантских администраций объяснили реальное состояние российской экономики и предупредили о невозможности в полном объеме содержать захваченные территории. Участникам делегаций дали понять, что ожидается существенное сокращение субвенций и дотаций из московского центра.

Чиновники в Москве якобы недовольны тем, что те не смогли наладить экономику на подконтрольных территориях и до сих пор полностью зависят от финансовых вливаний из РФ. Это ставит под угрозу их способность обеспечивать выплаты и работу инфраструктуры, что может усугубить социально-экономический кризис в регионах.

Напомним

На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон.

Несмотря на обещания оккупантов "подвозить воду", реализовать это технически нереально, потому что для отопления нужны десятки тысяч кубометров ежедневно, которые автоцистерны обеспечить не способны.

