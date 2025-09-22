$41.250.00
Оккупационным администрациям сокращают финансирование регионов - ЦНС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Делегациям оккупационных администраций на московских форумах сообщили о сокращении финансирования регионов в ближайшие годы. Это связано с недовольством Москвы неспособностью наладить экономику на оккупированных территориях.

Оккупационным администрациям сокращают финансирование регионов - ЦНС

Делегациям оккупационных администраций, прибывшим в Москву на местные форумы, сообщили о сокращении финансирования регионов в ближайшие годы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

На московском экономическом форуме, под "пропагандистские лозунги", коллаборантам сказали, что в ближайшие годы финансирование регионов сократят

- говорится в сообщении.

Подробности

Во время московского экономического форума представителям коллаборантских администраций объяснили реальное состояние российской экономики и предупредили о невозможности в полном объеме содержать захваченные территории. Участникам делегаций дали понять, что ожидается существенное сокращение субвенций и дотаций из московского центра.

Чиновники в Москве якобы недовольны тем, что те не смогли наладить экономику на подконтрольных территориях и до сих пор полностью зависят от финансовых вливаний из РФ. Это ставит под угрозу их способность обеспечивать выплаты и работу инфраструктуры, что может усугубить социально-экономический кризис в регионах.

Напомним

На временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. 

Несмотря на обещания оккупантов "подвозить воду", реализовать это технически нереально, потому что для отопления нужны десятки тысяч кубометров ежедневно, которые автоцистерны обеспечить не способны.

Оккупационные власти используют "иностранных журналистов" и политиков для пропаганды в Донецкой области - ЦПД17.09.25, 00:44 • 3517 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеЭкономикаПолитика