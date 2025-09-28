На тимчасово окупованих територіях зростає дефіцит продуктів через намагання стримати ріст цін - ЦНС
Київ • УНН
Це призводить до дефіциту товарів та погіршення рівня життя місцевого населення.
На тимчасово окупованих територіях росія намагається стримати зростання цін, вводячи граничні ціни на продукти. Список обмежених товарів постійно розширюється, але такі заходи лише поглиблюють кризу. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
Окупаційні адміністрації вводять граничні ціни і наказують товарам "не зростати", ніби можна зламати економіку словом. Список товарів у обмеженнях постійно розширюють
Ринок все більше переходить у тінь - товари зникають з полиць, продаються поза касами або через неофіційні точки. Виробники змушені здешевлювати продукцію, зменшуючи якість сировини.
Експерти наголошують, що такі заходи не борються з інфляцією, а створюють дефіцит і погіршують рівень життя місцевого населення.
Делегаціям окупаційних адміністрацій на московських форумах повідомили про скорочення фінансування регіонів найближчими роками. Це пов'язано з незадоволенням москви нездатністю налагодити економіку на окупованих територіях.
Учасникам делегацій дали зрозуміти, що очікується суттєве скорочення субвенцій і дотацій з московського центру.
