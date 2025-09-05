Світові ціни на м’ясо б’ють рекорди: яка причина

У серпні індекс цін на м’ясо досяг нового максимуму, перевищивши липневий рекорд. Основними причинами зростання стали високий попит на яловичину в США та Китаї на тлі скорочення поголів’я худоби у світі, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Світові ціни на м'ясо в серпні досягли нового рекорду, оскільки сильний попит на яловичину з боку Америки та Китаю продовжував стимулювати багатомісячне зростання в той час, коли світові запаси великої рогатої худоби скорочуються - йдеться у публікації.

Згідно зі звітом ФАО, опублікованим у п'ятницю, високий попит з боку США підвищив ціни на яловичину в Австралії. Тим часом хороший китайський імпорт з Бразилії допоміг підтримати цей ринок, попри зниження продажів до Америки після запровадження вищих мит.

Індекс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, що відстежує ціни на м'ясо, минулого місяця перевищив рекорд, встановлений у липні. Це зростання вже посилює інфляцію в деяких країнах. У липні ціни на яловичину та телятину у Великій Британії були майже на 25% вищими за той рік.

Інші причини

Фермери, що займаються худобою, у багатьох частинах світу стикаються зі зміною клімату та хворобами, що обмежує виробництво. Поголів'я худоби в Америці є найменшим за останнє десятиліття, його чисельність також скорочується у Бразилії, провідному постачальнику продукції, через дедалі більш нестабільну погоду.

Ринок яловичини також пов’язаний з високими цінами на молочні продукти. За високих цін на масло та сир ви не забиватимете своїх корів, щоб продавати їх як м’ясо - сказала Моніка Тотова, економіст ФАО.

Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, а деякі вже вищі - Нацбанк