Світові ціни на м’ясо б’ють рекорди: яка причина

"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ужгород
Словаччина
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Фейкові новини
Financial Times
Ракетна система С-400
E-6 Mercury
Детонатор

Світові ціни на м’ясо б’ють рекорди: яка причина

Київ • УНН

У серпні індекс цін на м'ясо досяг нового максимуму, перевищивши липневий рекорд. Зростання спричинене високим попитом на яловичину в США та Китаї на тлі скорочення поголів'я худоби у світі.

Світові ціни на м’ясо б’ють рекорди: яка причина

У серпні індекс цін на м’ясо досяг нового максимуму, перевищивши липневий рекорд. Основними причинами зростання стали високий попит на яловичину в США та Китаї на тлі скорочення поголів’я худоби у світі, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Світові ціни на м'ясо в серпні досягли нового рекорду, оскільки сильний попит на яловичину з боку Америки та Китаю продовжував стимулювати багатомісячне зростання в той час, коли світові запаси великої рогатої худоби скорочуються

- йдеться у публікації.

Згідно зі звітом ФАО, опублікованим у п'ятницю, високий попит з боку США підвищив ціни на яловичину в Австралії. Тим часом хороший китайський імпорт з Бразилії допоміг підтримати цей ринок, попри зниження продажів до Америки після запровадження вищих мит.

Індекс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, що відстежує ціни на м'ясо, минулого місяця перевищив рекорд, встановлений у липні. Це зростання вже посилює інфляцію в деяких країнах. У липні ціни на яловичину та телятину у Великій Британії були майже на 25% вищими за той рік.

Інші причини

Фермери, що займаються худобою, у багатьох частинах світу стикаються зі зміною клімату та хворобами, що обмежує виробництво. Поголів'я худоби в Америці є найменшим за останнє десятиліття, його чисельність також скорочується у Бразилії, провідному постачальнику продукції, через дедалі більш нестабільну погоду.

Ринок яловичини також пов’язаний з високими цінами на молочні продукти. За високих цін на масло та сир ви не забиватимете своїх корів, щоб продавати їх як м’ясо

- сказала Моніка Тотова, економіст ФАО.

Ціни на продукти в Україні наблизилися до Європи, а деякі вже вищі - Нацбанк

Альона Уткіна

Економіка Новини Світу Фінанси
Bloomberg
ПрАТ МХП
Бразилія
Австралія
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки