Мировые цены на мясо бьют рекорды: какова причина

В августе индекс цен на мясо достиг нового максимума, превысив июльский рекорд. Основными причинами роста стали высокий спрос на говядину в США и Китае на фоне сокращения поголовья скота в мире, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Мировые цены на мясо в августе достигли нового рекорда, поскольку сильный спрос на говядину со стороны Америки и Китая продолжал стимулировать многомесячный рост в то время, когда мировые запасы крупного рогатого скота сокращаются - говорится в публикации.

Согласно отчету ФАО, опубликованному в пятницу, высокий спрос со стороны США повысил цены на говядину в Австралии. Тем временем хороший китайский импорт из Бразилии помог поддержать этот рынок, несмотря на снижение продаж в Америку после введения более высоких пошлин.

Индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, отслеживающий цены на мясо, в прошлом месяце превысил рекорд, установленный в июле. Этот рост уже усиливает инфляцию в некоторых странах. В июле цены на говядину и телятину в Великобритании были почти на 25% выше, чем за тот год.

Другие причины

Фермеры, занимающиеся скотоводством, во многих частях мира сталкиваются с изменением климата и болезнями, что ограничивает производство. Поголовье скота в Америке является наименьшим за последнее десятилетие, его численность также сокращается в Бразилии, ведущем поставщике продукции, из-за все более нестабильной погоды.

Рынок говядины также связан с высокими ценами на молочные продукты. При высоких ценах на масло и сыр вы не будете забивать своих коров, чтобы продавать их как мясо - сказала Моника Тотова, экономист ФАО.

