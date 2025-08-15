Ціна за життя новобранця: кремль урізає виплати солдатам "другого сорту" з деяких регіонів

Поки росія продовжує спалювати мільярди на війну проти України, у її регіонах почали економити навіть на тих, кого відправляють помирати на фронт. Сума одноразових "підйомних" для новобранців тепер залежить від місця проживання – і в деяких областях її різко зменшили. Про це повідомляє ГУР МО, пише УНН.

Деталі

На тлі рекордного дефіциту федерального бюджету російська влада переходить до відкритої "економії на гарматному м’ясі". У кількох регіонах рф скоротили одноразові виплати тим, хто підписує контракт на службу в армії.

Зокрема, в башкирії розмір бонусу впав із 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-ненецькому окрузі – з 3,1 млн до 1,9 млн, у бєлгородській області – з 3 млн до 800 тис., а в нижегородській – з 3 млн до 1,5 млн.

Водночас в інших регіонах, навпаки, підвищують "вартість життя": у Татарстані сума зросла до 3,1 млн рублів, у рязанській області – на 1 млн рублів більше, ніж раніше, у кабардино-балкарії – з 1,5 до 1,8 млн.

Такий підхід фактично закріплює "кастову систему" в межах однієї країни, де життя мешканця багатшого регіону оцінюють у кілька разів дорожче, ніж у біднішому.

Проблеми кремля криються в економіці: лише за перші сім місяців 2025 року дефіцит бюджету рф досяг 61 млрд доларів – це майже у чотири рази більше, ніж планували (14,6 млрд). Головні причини – різке падіння нафтогазових доходів, провал збору податків і неконтрольоване зростання витрат на війну.

На цьому тлі навіть ті, кого режим відправляє на передову, перетворилися на "розмінну монету", а їхня ціна тепер залежить не від ризику загинути, а від місцевих можливостей "купити" собі солдата.

