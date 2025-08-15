$41.450.06
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 55758 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 27469 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 125891 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 152882 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 80869 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 80758 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 77426 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 181733 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 96124 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Цена за жизнь новобранца: кремль урезает выплаты солдатам "второго сорта" из некоторых регионов

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В нескольких регионах рф сократили единовременные выплаты контрактникам, тогда как в других их повысили. Это происходит на фоне рекордного дефицита федерального бюджета россии.

Цена за жизнь новобранца: кремль урезает выплаты солдатам "второго сорта" из некоторых регионов

Пока россия продолжает сжигать миллиарды на войну против Украины, в ее регионах начали экономить даже на тех, кого отправляют умирать на фронт. Сумма одноразовых "подъемных" для новобранцев теперь зависит от места жительства – и в некоторых областях ее резко уменьшили. Об этом сообщает ГУР МО, пишет УНН.

Детали

На фоне рекордного дефицита федерального бюджета российские власти переходят к открытой "экономии на пушечном мясе". В нескольких регионах рф сократили одноразовые выплаты тем, кто подписывает контракт на службу в армии.

В частности, в башкирии размер бонуса упал с 1,6 млн до 1 млн рублей, в ямало-ненецком округе – с 3,1 млн до 1,9 млн, в белгородской области – с 3 млн до 800 тыс., а в нижегородской – с 3 млн до 1,5 млн.

В то же время в других регионах, наоборот, повышают "стоимость жизни": в татарстане сумма выросла до 3,1 млн рублей, в рязанской области – на 1 млн рублей больше, чем раньше, в кабардино-балкарии – с 1,5 до 1,8 млн.

Такой подход фактически закрепляет "кастовую систему" в пределах одной страны, где жизнь жителя более богатого региона оценивается в несколько раз дороже, чем в более бедном.

Проблемы кремля кроются в экономике: только за первые семь месяцев 2025 года дефицит бюджета рф достиг 61 млрд долларов – это почти в четыре раза больше, чем планировали (14,6 млрд). Главные причины – резкое падение нефтегазовых доходов, провал сбора налогов и неконтролируемый рост расходов на войну.

На этом фоне даже те, кого режим отправляет на передовую, превратились в "разменную монету", а их цена теперь зависит не от риска погибнуть, а от местных возможностей "купить" себе солдата.

Степан Гафтко

