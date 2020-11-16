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Ціна, перевірки та захист споживача: українцям пояснили, як відбувається регулювання тарифів

Ціна, перевірки та захист споживача: українцям пояснили, як відбувається регулювання тарифів

Київ • УНН

 • 22674 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Регулювання тепла і води - це не тільки встановлення тарифу, а і перевірки використання коштів та захист споживачів. Не факт, що у грудні ціна на газ підніметься, а ціна на розподіл якраз і залежатиме від ціни на тариф. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла член комісії з регулювання політики у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій, передає УНН.

"У нас є поняття регулювання – це не тільки встановлення тарифу. Коли Кабмін запропонував ВРУ передати все регулювання тепла і води на місця, вони думали, що це тільки тариф. Але у регулюванні є ще дві функції. Це перевірка, як використовують монополітику та кошти тарифу, чи за призначенням. І друга частина регулювання – це захист споживача, коли споживач може поскаржитися до якогось арбітра (зараз це НКРЕКП) за незаконну платіжку, за перевищення повноважень монополіста щодо нього", - сказала Бабій.

Також вона додала, що передавати регулювання на місця зараз зарано, тому що не всі органи місцевого самоврядування до цього готові.

"Нацкомісія зараз регулює всього 40% ринку тепла і 50% ринку води, все інше - регулюється на місцях. Вже зараз ми бачимо, що на місцях часто зловживають таким становищем", - додала Бабій.

Вона також розповіла про структуру тарифу на газ, зазначивши, що ціна за розподіл залежить від ціни на тариф.

"Не факт, що ціни у грудні місяці піднімуться. Тому що та ціна на газ, як на товар, яка вже зараз існує, скоріш за все, залишиться на тому самому рівні. У нас з 1 січня 2020 року ціна на газ ринкова. А коли ми говоримо про ціну розподілу газу, як товару, ви отримуєте дві платіжки – одна платіжка газ, одна платіжка розподіл. Розподіл може дорожчати і на його вартість вплине саме та ціна газу", - сказала Бабій.

За її словами, українці продовжуватимуть отримувати по дві платіжки.

"Ми зараз бачимо, як у різних постачальників ціна газу коливається від 6 до 8 тис. грн. Насправді оце відділення постачання і відділення газу, як товару, дало людям можливість обирати газ, як товар, значно дешевше і ми зараз це бачимо”, - додала член комісії.

Нагадаємо, обсяг газу у підземних сховищах України станом на 13 листопада зменшився до 27,730 млрд куб. м.

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