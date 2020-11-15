Україна скоротила запаси газу в ПСГ до 27,7 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 листопада зменшився до 27,730 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ “Оператор ГТС України”.
За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.
З ПСГ України протягом доби 13 листопада відібрано 67,72 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 13 листопада вказано, що в Україну зі Словаччини надійшло 7,19 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді газ подорожчає на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше.