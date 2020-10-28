Ціна на газ для населення в листопаді зросте на 30-35%

“Середня ціна на газ для населення у листопаді складе 8,22 грн за кубометр газу. У порівнянні з жовтнем ціна на газ в середньому зросла на 30-35%”, — повідомив Компан.

За його словами, з відкриттям ринку газу у споживачів з’явилася можливість самим обирати постачальника з будь-якого регіону, а компанії можуть надавати послуги не маючи при цьому регіональної прив’язки.

“Тому, найбільша чи найменша ціна на газ по регіонах залежить від конкретного постачальника”, — додав він.

Нагадаємо, ГК “Нафтогаз України” підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом — з 4,7 грн/куб. м у жовтні до 6,33 грн/куб. м у листопаді — на майже 35%.