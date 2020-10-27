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Нафтогаз на третину підвищив листопадові ціни на газ для населення

Нафтогаз на третину підвищив листопадові ціни на газ для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ГК "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом - з 4,7 грн/куб. м у жовтні до 6,33 грн/куб. м у листопаді - на майже 35%, за річним контрактом ціна зросте з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу "Місячний" становить 6,33 грн/куб.м. з ПДВ (без вартості розподілу). Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф "Річний", ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу)", - йдеться у повідомленні.

Натомість, вказали у компанії, клієнти, які підключили тариф "Річний" в попередні періоди, продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яку зафіксували при переході на річний тариф.

"Зміни цін на газ в листопаді обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", - пояснили у компанії.

Додамо, ГК "Нафтогаз України" - лише одна з газопостачальних компаній в Україні.

Нагадаємо, ГК "Нафтогаз України" почала підвищувати ціну на газ для своїх клієнтів у вересні, у жовтні вона була незмінною.

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