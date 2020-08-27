"Нафтогаз" підвищив вересневі ціни на газ для населення

"Вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу "Місячний" становить 4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). У рамках тарифу "Річний" ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб. м", - йдеться у повідомленні.

Зростання цін, як вказано, обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. "Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу", - вказали у компанії.

Нагадаємо, Україна довела запаси газу у ПСГ до 25 млрд куб. м.