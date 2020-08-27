"Нафтогаз" повысил сентябрьские цены на газ для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 3,24 грн/куб. м в августе до 4,7 грн/куб. м в сентябре - на 45%, по годовому контракту цена возрастет с середины сентября - с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м - на 10%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа "Месячный" составляет 4,7 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 в сентябре останется на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). с 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб. м", - говорится в сообщении.
Рост цен, как указано, обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, что традиционно проходит накануне отопительного сезона. "Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - указали в компании.
Напомним, Украина довела запасы газа в ПХГ до 25 млрд куб. м.