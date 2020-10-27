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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 47896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 70711 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101060 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118767 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100629 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103476 просмотра

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Нафтогаз на треть повысил ноябрьские цены на газ для населения

Нафтогаз на треть повысил ноябрьские цены на газ для населения

Киев  •  УНН

 • 42698 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре - почти на 35%, по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составляет 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения)", - говорится в сообщении.

При этом, указали в компании, клиенты, которые подключили тариф "Годовой" в предыдущие периоды, будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на годовой тариф.

"Изменение цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - пояснили в компании.

Добавим, ГК "Нафтогаз Украины" - лишь одна из газоснабжающих компаний в Украине.

Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" начала повышать цену на газ для своих клиентов в сентябре, в октябре она была неизменной.

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