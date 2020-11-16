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Цена, проверки и защита потребителя: украинцам объяснили, как происходит регулирование тарифов

Цена, проверки и защита потребителя: украинцам объяснили, как происходит регулирование тарифов

Киев  •  УНН

 • 22663 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Регулирование тепла и воды - это не только установление тарифа, а и проверки использования средств и защита потребителей. Не факт, что в декабре цена на газ поднимется, а цена на распределение как раз и будет зависеть от цены на тариф. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий, передает УНН.

"У нас есть понятие регулирования - это не только установление тарифа. Когда Кабмин предложил ВРУ передать все регулирования тепла и воды на места, они думали, что это только тариф. Но в регулировании есть еще две функции. Это проверка, как используют монополитику и средства тарифа, по назначению ли. И вторая часть регулирования - это защита потребителя, когда потребитель может пожаловаться к какому-то арбитру (сейчас это НКРЭКУ) за незаконную платежку, за превышение полномочий монополиста к нему", - сказала Бабий.

Также она добавила, что передавать регулирование на места сейчас рано, потому что не все органы местного самоуправления к этому готовы.

"Нацкомиссия сейчас регулирует всего 40% рынка тепла и 50% рынка воды, все остальное - регулируется на местах. Уже сейчас мы видим, что на местах часто злоупотребляют таким положением", - добавила Бабий.

Она также рассказала о структуре тарифа на газ, отметив, что цена за распределение зависит от цены на тариф.

"Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа, как товара, вы получаете две платежки - одна платежка газ, одна платежка распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа", - сказала Бабий.

По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.

"Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделения газа, как товара, дало людям возможность выбирать газ, как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим", - добавила член комиссии.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины состоянию на 13 ноября уменьшился до 27,730 млрд куб. м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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