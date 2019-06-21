Цими вихідними буде обмежено роботу низки станцій підземки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Цими вихідними, 22-23 червня, обмежать роботу низки станцій столичного метро. Про це попередили у прес-службі КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Так, у суботу, 22 червня, станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" з 18:00 будуть зачинені на вхід на вхід і вихід, але працюватимуть для переходу на інші лінії.
У неділю ж, 23 червня, станція метро "Театральна" буде зачинена на вхід та вихід до закінчення масових заходів, але працюватиме для переходу на зелену гілку.
Станції "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" будуть зачинені на вхід, вихід та для переходу з лінії на лінію до закінчення масових заходів.
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Нагадаємо, Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня.
На Марші рівності очікують близько 10 тисяч учасників.
Додамо, що організатори "КиївПрайд" опублікували інструкцію з безпеки для відвідувачів заходів ПрайдТижню.