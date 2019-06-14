На Марші рівності у Києві очікують близько 10 тисяч учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Марші рівності у Києві, який пройде у неділю, 23 червня, очікують близько 10 тисяч учасників. Про це розповіла директор ГО “КиївПрайд” Руслана Панухник під час прес-конференції перед тижнем “КиївПрайду”-2019 та Маршу рівності, передає кореспондент УНН.
“Марш рівності є найбільшою ЛГБТ-подією в Україні і кульмінаційною подією щорічного „КиївПрайду“. Цього року Марш рівності запланований на 23 червня, неділю. Наразі ми очікуємо 10 тисяч учасників та учасниць на Марші. Тенденції і тренди добровільної реєстрації та реєстрації організованих груп показують, що це цілком реальна цифра”, — зазначила Панухник.
Вона додала, що наразі ведуться переговори з Нацполіцією і КМДА щодо погодження заходів безпеки і маршруту Маршу. Усі деталі обіцяють повідомити ближче до Маршу.
Нагадаємо, з 16 по 23 червня у Києві проходитиме тиждень “КиївПрайд”.
Як повідомляв УНН, цього року понад 40 організацій підтримали проведення “КиївПрайду”.