Цього року понад 40 організацій підтримали проведення "КиївПрайду"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Цього року понад 40 організацій підтримали проведення “КиївПрайд”. Про це розповіла член громадської організації “КиївПрайд” Анна Шаригіна під час прес-конференції перед тижнем “КиївПрайду”-2019 та Маршу Рівності, передає кореспондент УНН.
“Цього року більше 40 різних організацій, бізнесів, соціальних ініціатив підтримали “КиївПрайд”. Це можна буде побачити на одному з наших заходів, який називається “Дружній простір, де будуть представлені ці ініціативи”, — зазначила Шаригіна.
Так, “КиївПрайд” розпочнеться вже у неділю, 16 червня, і закінчиться 23 червня “Маршем рівності”. Тема цього річного “КиївПрайду” — “Свобода. Єдність. Боротьба”.
“Ми кожного року обираємо тему заздалегідь. Ми вважаємо, що цього року, свобода сформулювалась як дуже важлива для України цінність, а виборювати свободу для України та людини можна лише в єдності різних груп та людей”, — сказала Шаригіна.
За її словами, цьогорічна програма Прайдтижня присвячена не тільки правам людини для ЛГБТ-спільноти, різних людей, а й темі інклюзивності.
“Коли ми говоримо про “КиївПрайд”, мова йде не лише про “Марш рівності”, ми говоримо про тиждень, низку івентів. “Марш рівності” є апогеєм “КиївПрайду”, — пояснила Шаригіна.
Традиційно, за її словами, ці заходи будуть відбуватися у ПрайдХаусі в IZONE, починаючи з неділі.
“У неділю ми почнемо з кінопоказів, ми будемо дивитися і обговорювати українське квір-кіно”, — повідомила Шаригіна.
Вона розповіла, що у ПрайдХаусі можна буде переглянути дві виставки — про транс-жінок та квір-ромський активізм. Крім того, у рамках КиївПрайду відбудуться кілька дискусій, присвячених, зокрема теми шлюбної рівності, політичної суб’єктності ЛГБТ-людей — яким чином ЛГБТ-спільнота може брати участь у політичному процесі і впливати на нього.
Нагадаємо, народний депутат Ігор Мосійчук знову намагається через суд заборонити проведення у столиці “Київпрайду”-2019.