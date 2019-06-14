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Цього року понад 40 організацій підтримали проведення "КиївПрайду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Цього року понад 40 організацій підтримали проведення “КиївПрайд”. Про це розповіла член громадської організації “КиївПрайд” Анна Шаригіна під час прес-конференції перед тижнем “КиївПрайду”-2019 та Маршу Рівності, передає кореспондент УНН.

Цього року понад 40 організацій підтримали проведення "КиївПрайду"

“Цього року більше 40 різних організацій, бізнесів, соціальних ініціатив підтримали “КиївПрайд”. Це можна буде побачити на одному з наших заходів, який називається “Дружній простір, де будуть представлені ці ініціативи”, — зазначила Шаригіна.

Так, “КиївПрайд” розпочнеться вже у неділю, 16 червня, і закінчиться 23 червня “Маршем рівності”. Тема цього річного “КиївПрайду” — “Свобода. Єдність. Боротьба”.

“Ми кожного року обираємо тему заздалегідь. Ми вважаємо, що цього року, свобода сформулювалась як дуже важлива для України цінність, а виборювати свободу для України та людини можна лише в єдності різних груп та людей”, — сказала Шаригіна.
За її словами, цьогорічна програма Прайдтижня присвячена не тільки правам людини для ЛГБТ-спільноти, різних людей, а й темі інклюзивності.

“Коли ми говоримо про “КиївПрайд”, мова йде не лише про “Марш рівності”, ми говоримо про тиждень, низку івентів. “Марш рівності” є апогеєм “КиївПрайду”, — пояснила Шаригіна.

Традиційно, за її словами, ці заходи будуть відбуватися у ПрайдХаусі в IZONE, починаючи з неділі.

“У неділю ми почнемо з кінопоказів, ми будемо дивитися і обговорювати українське квір-кіно”, — повідомила Шаригіна.

Вона розповіла, що у ПрайдХаусі можна буде переглянути дві виставки — про транс-жінок та квір-ромський активізм. Крім того, у рамках КиївПрайду відбудуться кілька дискусій, присвячених, зокрема теми шлюбної рівності, політичної суб’єктності ЛГБТ-людей — яким чином ЛГБТ-спільнота може брати участь у політичному процесі і впливати на нього.

Нагадаємо, народний депутат Ігор Мосійчук знову намагається через суд заборонити проведення у столиці “Київпрайду”-2019.

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