В этом году более 40 организаций поддержали проведение "КиевПрайд"

“В этом году более 40 различных организаций, бизнес, социальных инициатив поддержали “КиевПрайд”. Это можно будет увидеть на одном из наших мероприятий, который называется “Дружественное пространство, где будут представлены эти инициативы”, — отметила Шарыгина.

Так, “КиевПрайд” начнется уже в воскресенье, 16 июня, и закончится 23 июня “Маршем равенства”. Тема этого летнего “КиевПрайда” — “Свобода. Единство. Борьба”.

“Мы каждый год выбираем тему заранее. Мы считаем, что в этом году свобода сформулировалась как очень важная для Украины ценность, а бороться за свободу для Украины и человека можно только в единстве различных групп и людей”, — сказала Шарыгина.

По ее словам, нынешняя программа Прайднедели посвящена не только правам человека для ЛГБТ-сообщества, разных людей, но и теме инклюзивности.

“Когда мы говорим о “КиевПрайд”, речь идет не только о “Марш равенства”, мы говорим о неделе, ряд ивентов. “Марш равенства” является апогеем “КиевПрайд”, — пояснила Шарыгина.

Традиционно, по ее словам, эти меры будут происходить в ПрайдХаусе в IZONE, начиная с воскресенья.

“В воскресенье мы начнем с кинопоказов, мы будем смотреть и обсуждать украинское квир-кино”, — сообщила Шарыгина.

Она рассказала, что в ПрайдХаусе можно будет посмотреть две выставки — о транс-женщинах и квир-цыганском активизме. Кроме того, в рамках КиевПрайд состоятся несколько дискуссий, посвященных, в частности темы брачного равенства, политической субъектности ЛГБТ-людей — каким образом ЛГБТ-сообщество может участвовать в политическом процессе и влиять на него.

Напомним, народный депутат Игорь Мосийчук снова пытается через суд запретить проведение в столице “КиевПрайд” −2019.