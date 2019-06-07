Мосійчук знову хоче заборонити проводити "КиївПрайд"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук знову намагається через суд заборонити проведення у столиці "Київпрайду"-2019. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-центр Окружного адміністративного суду Києва.
"Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити проведення 23 червня Маршу рівності "Київпрайд". З відповідним позовом до суду звернувся народний депутат Ігор Мосійчук", - йдеться у повідомленні суду.
Нардеп просить визнати протиправною бездіяльність КМДА щодо ігнорування заборони проведення 23 червня Маршу рівності "Київпрайд" та просить суд винести рішення про заборону його проведення.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
Нагадаємо, Ігор Мосійчук вже звертався до суду минулого року з аналогічним позовом. Раніше він також хотів заборонити "Київпрайд"-2018.