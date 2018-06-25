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Мосійчук через суд хоче заборонити проведення "Київпрайду"-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Народний депутат Ігор Мосійчук вирішив через суд заборонити проведення у столиці "Київпрайду"-2019. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши, що доповнив свою позовну заяву додатковими вимогами, передає УНН

Зазначимо, що Мосійчук хотів заборонити "Київпрайд"-2018 у зв'язку з чим теж звертався до суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва призначив до розгляду мій позов про заборону проведення цьогорічного гей-параду вже після його проведення. Думають, що так як гей-парад пройшов то мені у позові відмовлять", - написав нардеп, додавши, що "даремно сподіваються".

За його словами, "після цьогорічного силового розгону мирної акції противників гей-параду в мене з’явилося ще більше аргументів для заборони подібних дійств в столиці".

"У зв’язку з цим я подаю до своєї позовної заяви додаткові позовні вимоги, щодо заборони будь яких акцій сексуальних збоченців проти цього і наступного року! Про дату судових слухань повідомлю пізніше...", - написав він.

Зазначимо, 17 червня в Києві відбувся “Марш рівності” — хода за рівні права для представників ЛГБТ-спільноти. Перед проведенням маршу відбулися сутички між націоналістами та представниками поліції, під час яких було затримано 57 осіб.

Нагадаємо, у відповідь на затримання активісти влаштували у Києві акцію під стінами МВС на Богомольця. Під час заходу учасники "змінили стать" пам'ятнику Жеглову та Шарапову, а також вивісили на ньому прапор ЛГБТ.

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