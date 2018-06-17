"Марш рівності": у Києві вже затримали 57 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У результаті сутичок перед проведенням "Маршу рівності" в Києві вже затримано 57 осіб. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна", передає кореспондент УНН.
"Приблизно о 6-й годині 200 осіб перекрили вулицю Володимирську з метою перешкоджання проведення маршу. Поліцією були вжиті заходи із розблокування... Стосовно поліції було застосовано сльозогінний газ і "взрив-пакети". 28 осіб було затримано і доставлено в райуправління. Порушено кримінальне провадження за статею 345 - нанесення тіслесних ушкоджень представникам правоохоронних органів, тому що п'ять поліцейських постраждали від сльозогінного газу", - розповів А.Крищенко.
За даними поліції, серед учасників акції до лікарів звернулися 10 осіб.
Приблизно о 7-й годині ранку, як розповів А.Крищенко, сталася друга сутичка.
"Друга сутичка сталася приблизно за годину. На перетині вулиць Б.Хмельницького і Володимирської група активістів до 100 осіб намагалися блокувати проведення акції. Поліція вжила заходи із розблокування. Затримали ще 20 осіб. Були затримання і в інших місцях. Наразі в поліції перебуває 57 осі, які були затримані, які чинити опір поліції або намагалися чинити якісь провокації", - розповів начальник столичного управління поліції.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві відбудеться “Марш рівності”.