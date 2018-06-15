На "Марші рівності" у Києві перевірятимуть особисті речі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На "Марші рівності" 17 червня у Києві поліція здійснюватиме огляд особистих речей громадян у місцях, наближених до його проведення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Будуть вжиті фільтраційні заходи… Ми встановимо в місцях проведення бетонні блоки, щоб не дати можливості в'їхати автомобілем. До речі, ми використовували це під час проведення фінальної частини. Також будуть встановлені металодетектори, рамки… Коли ми проводимо такі профілактичні заходи, ми вилучаємо постійно небезпечні предмети", - сказав Крищенко.
Охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, який пройде у Києві 17 червня, забезпечуватимуть близько 5 тисяч співробітників МВС України.