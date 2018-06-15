На "Марші рівності" у Києві перевірятимуть особисті речі

"Будуть вжиті фільтраційні заходи… Ми встановимо в місцях проведення бетонні блоки, щоб не дати можливості в'їхати автомобілем. До речі, ми використовували це під час проведення фінальної частини. Також будуть встановлені металодетектори, рамки… Коли ми проводимо такі профілактичні заходи, ми вилучаємо постійно небезпечні предмети", - сказав Крищенко.

Охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, який пройде у Києві 17 червня, забезпечуватимуть близько 5 тисяч співробітників МВС України.