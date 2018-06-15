Близко 5 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок на “Марші рівності” в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, який пройде у Києві 17 червня, забезпечуватимуть близько 5 тисяч співробітників МВС України. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні будемо проводити координаційну нараду, де будуть присутні представники Національної поліції, розшук, патрульна поліція, діалогова поліція, кінологи, вибухотехнічні служби... Тобто всі відповідні підрозділи. Очікується кількість присутніх (на марші — ред.) близько 5 тисяч. Відповідно, кількість правоохоронців Міністерства внутрішніх справ буде близько 5 тисяч. А безпосередньо які забезпечуватимуть охорону правопорядку, ми будемо виходити з оперативної обстановки, яка буде складатися”, — сказав Яровий.
За його словами, передбачена певна кількість резервів, а також буде здійснено фільтраційні, обмежувальні заходи.
“Громадян ми заздалегідь попередемо про перекриття вулиць, обмеження руху і таке інше”, — зазначив Яровий.
Як повідомляв УНН, три станції київського метро закриють у неділю 17 червня через “Марш рівності”.