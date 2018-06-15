Три станції метро закриють у Києві через "Марш рівності"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві через проведення "Маршу рівності" в неділю будуть закриті з 6-ї години три станції метро. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.
У неділю 17 червня з 6:00 буде обмежена робота трьох станцій київської підземки - "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту".
Зміни в роботі метро пов'язані з проведенням мирної ходи "Марш рівності" від Будинку вчителя вулицями Володимирська та Льва Толстого до станції метро "Площа Льва Толстого".
Як повідомляв УНН, у вихідні київське метро працюватиме на годину довше.