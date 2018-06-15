Київське метро у вихідні працюватиме на годину довше
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Київське метро у суботу й неділю працюватиме на годину довше. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.
"16 та 17 червня метро працюватиме на 1 годину довше", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що продовження роботи підземки пов'язане з проведенням фестивалю MotoOpenFest.
Як повідомляв УНН, київська підземка почала запис нових аудіооголошень, які звучать у вагонах.
Друзі!
Відповідно до Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА,
16 та 17 червня
Метро працюватиме на 1 годину довше pic.twitter.com/I4X02GIG9q