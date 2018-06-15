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Київське метро у вихідні працюватиме на годину довше

Київське метро у вихідні працюватиме на годину довше

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Київське метро у суботу й неділю працюватиме на годину довше. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.

"16 та 17 червня метро працюватиме на 1 годину довше", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що продовження роботи підземки пов'язане з проведенням фестивалю MotoOpenFest.

Як повідомляв УНН, київська підземка почала запис нових аудіооголошень, які звучать у вагонах.

Друзі!

Відповідно до Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту загального користування під час проведення Другого фестивалю MotoOpenFest, затвердженого Департаментом транспортної інфраструктури КМДА,

16 та 17 червня
Метро працюватиме на 1 годину довше pic.twitter.com/I4X02GIG9q

— Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert) 15 июня 2018 г.

Українські Національні Новини

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