Активісти "змінили стать" пам'ятнику Жеглову та Шарапову біля МВС, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві активісти влаштували акцію під стінами МВС на Богомольця. Під час заходу учасники "змінили стать" пам'ятнику Жеглову та Шарапову, а також вивісили на ньому прапор ЛГБТ. Після чого правоохоронці затримали близько 10 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Євген Карась.
Активіст відзначив, що акцію влаштували "проти свавілля поліції в неділю 17 травня".
“Біля главку МВС на Богомольця пам‘ятник ментам зробив камінг-аут. Вивісив прапор лгбт, змінив стать та пофарбував губи.
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Менти розсердилися, що камінг-аут побачили мирні перехожі. Заблокували людей. „Беркут“ усіх запакував”, — написав Карась.
За його словами, затримано близько 10 осіб серед яких дівчата та хлопці.
“Усіх повезли в Печерське РУВС... Затримано в черговий раз просто так близько десяти осіб”, — додав Карась.