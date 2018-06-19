Активисты "сменили пол" памятнику Жеглову и Шарапову возле МВД, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве активисты устроили акцию под стенами МВД на Богомольца. Во время мероприятия участники "сменили пол" памятнику Жеглову и Шарапову, а также вывесили на нем флаг ЛГБТ. После чего правоохранители задержали около 10 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Евгений Карась.
Активист отметил, что акцию устроили "против произвола полиции в воскресенье 17 мая".
"У главка МВД на Богомольца памятник ментам сделал каминг-аут. Вывесил флаг ЛГБТ, сменил пол и покрасил губы.
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Менты разозлились, что каминг-аут увидели мирные прохожие. Заблокировали людей. "Беркут" всех упаковал", - написал Карась.
По его словам, задержаны около 10 человек среди которых девушки и юноши.
"Всех увезли в Печерское РУВД ... Задержаны в очередной раз просто так около десяти человек", - добавил Карась.