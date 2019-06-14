На Марше равенства в Киеве ожидают около 10 тысяч участников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников. Об этом рассказала директор ОО “КиевПрайд” Руслана Панухник во время пресс-конференции перед неделей “КиевПрайд” −2019 и Марша равенства, передает корреспондент УНН.
“Марш равенства является крупнейшим ЛГБТ-событием в Украине и кульминационным событием ежегодного „КиевПрайда“. В этом году Марш равенства запланирован на 23 июня, воскресенье. Сейчас мы ожидаем 10 тысяч участников и участниц на Марше. Тенденции и тренды добровольной регистрации и регистрации организованных групп показывают, что это вполне реальная цифра”, — отметила Панухник.
Она добавила, что сейчас ведутся переговоры с Нацполицией и КГГА по согласованию мер безопасности и маршруту Марша. Все детали обещают сообщить ближе к Маршу.
Напомним, с 16 по 23 июня в Киеве будет проходить неделя “КиевПрайда”.
Как сообщал УНН, в этом году более 40 организаций поддержали проведение “КиевПрайда”.