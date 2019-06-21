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На этих выходных будет ограничена работа ряда станций подземки

Киев • УНН

 • 13531 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В эти выходные, 22-23 июня, ограничат работу ряда станций столичного метро. Об этом предупредили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

На этих выходных будет ограничена работа ряда станций подземки

Так, в субботу, 22 июня, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" с 18:00 будут закрыты на вход на вход и выход, но будут работать для перехода на другие линии.

В воскресенье же, 23 июня, станция метро "Театральная" будет закрыта на вход и выход до окончания массовых мероприятий, но работать для перехода на зеленую ветку.

Станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" будут закрыты на вход, выход и для перехода с линии на линию до окончания массовых мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичный суд отказался запретить Марш равенства

Напомним, Марш равенства "КиевПрайд" состоится в столице в ближайшее воскресенье - 23 июня.

На Марше равенства ожидают около 10 тысяч участников.

Добавим, что организаторы "КиевПрайд" опубликовали инструкцию по безопасности для посетителей мероприятий ПрайдНедели.

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