Столичний суд відмовився заборонити Марш рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука про заборону проведення Маршу рівності “КиївПрайд” позивачеві — народному депутату Ігорю Мосійчуку. Про це УНН повідомили в прес-службі суду.
Відзначається, що позовну заяву було повернуто в зв’язку з недотриманням вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства. Але при цьому в суді уточнили, що згідно з КАСУ, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом. Зазначимо, Ігор Мосійчук просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації, яка не заборонила проведення цього заходу, і винести рішення про заборону його проведення.
Нагадаємо, Марш рівності “КиївПрайд” відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня. У минулому році захід відбувся 17 червня. Учасники Маршу пройшли від вулиці Володимирської до площі Льва Толстого. Поліція ще до початку заходу затримала близько 60 противників маршу
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського запросили на Марш рівності