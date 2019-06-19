Столичный суд отказался запретить Марш равенства

Отмечается, что исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства. Но при этом в суде уточнили, что согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом. Отметим, Игорь Мосийчук просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации, которая не запретила проведение этого мероприятия, и вынести решение о запрете его проведения.

Напомним, Марш равенства "КиевПрайд" состоится в столице в ближайшее воскресенье - 23 июня. В прошлом году мероприятие состоялось 17 июня. Участники Марша прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша

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