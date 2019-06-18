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Зеленського запросили на Марш рівності

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори “КиївПрайду”, передає УНН.

Зеленського запросили на Марш рівності

“Володимира Зеленського запрошують стати першим Президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію Президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана Президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”, — йдеться в заяві організаторів.

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Акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць. 

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