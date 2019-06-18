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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Зеленского пригласили на Марш равенства

Киев • УНН

 • 20026 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в Марше равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества, который состоится в Киеве 23 июня. Об этом сообщили организаторы "КиевПрайд", передает УНН.

Зеленского пригласили на Марш равенства

"Владимира Зеленского приглашают стать первым Президентом Украины, который выйдет на Марш равенства и поддержит права человека. Мы разделяем позицию Президента Украины, что человек является высшей ценностью, и государство должно работать для человека. 23 июня тысячи украинок и украинцев выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. Мы были бы рады видеть господина Президента среди неравнодушных к правам человека украинцев, ведь именно он является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", - говорится в заявлении организаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мосийчук снова хочет запретить проводить "КиевПрайд"

Акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 тыс. участников и участниц.

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