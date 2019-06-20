КиївПрайд: організатори опублікували інструкцію з безпеки на заходах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На сторінці організації КиївПрайд у Facebook опублікували інструкцію з безпеки для відвідувачів заходів ПрайдТижню, передає УНН.
Так, в інструкції вказується, що після заходів ПрайдТижню необхідно прямувати до найближчого громадського транспорту або, за можливості, викликати таксі.
У метро за потреби можна змінити декілька ліній, напрямків і потягів.
Крім того, порадили об’єднуватись в групи і разом викликати таксі.
"За будь-яких сумнівів або підозр – поверніться у безпечний простір IZONE. Зверніть увагу, чи не йдуть за вами. Якщо ви помітили стеження – не біжіть. Зайдіть у публічне місце – кафе, банк, або магазин і попросіть викликати поліцію, або викличте її самі", - йдеться в інструкції.
Крім того, у разі нестандартної ситуації, порадили звернутися за юридичною допомогою.
Нагадаємо, на заходах "КиївПрайду" напали на відвідувачів.
Після нападу організатори заходів звернулися до Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомили у поліції, в Україні зросла кількість зареєстрованих злочинів проти рівноправності.