КиевПрайд: организаторы опубликовали инструкцию по безопасности на мероприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На странице организации КиевПрайд в Facebook опубликовали инструкцию по безопасности для посетителей мероприятий ПрайдНедели, передает УНН.
Так, в инструкции указывается, что после мероприятий ПрайдНедели необходимо следовать в ближайший общественный транспорт или, по возможности, вызвать такси.
В метро при необходимости можно изменить несколько линий, направлений и поездов.
Кроме того, посоветовали объединяться в группы и вместе вызывать такси.
"При любых сомнениях или подозрениях - вернитесь в безопасное пространство IZONE. Обратите внимание, не идут ли за вами. Если вы заметили слежку - не бегите. Зайдите в публичное место - кафе, банк, или магазин и попросите вызвать полицию, или вызовите ее сами", - говорится в инструкции.
Кроме того, в случае нестандартной ситуации, посоветовали обратиться за юридической помощью.
Напомним, в мероприятиях "КиевПрайд" напали на посетителей.
После нападения организаторы мероприятий обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщили в полиции, в Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия.