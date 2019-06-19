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На заходах "КиївПрайду" напали на відвідувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. На заходах приурочених до проведення "КиївПрайду" на відвідувачів здійснили декілька нападів. Про це повідомили організатори “КиївПрайду” у своїй спільноті на Facebook, передає УНН.

На заходах "КиївПрайду" напали на відвідувачів

“Подруги, друзі. Будьте пильними і обережними! Нам стало відомо про декілька нападів на відвідувачів та відвідувачок заходів в рамках КиївПрайду. За можливості, викликайте таксі та їдьте до безпечного місця. Якщо ви їдете на метро, пересаджуйтесь на найлюдніших станціях. Ми дуже просимо не гуляти Подолом. Бережіть себе!”, — повідомили у спільноті.

Нагадаємо, раніше окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву народного депутата Ігоря Мосійчука про заборону проведення Маршу рівності “КиївПрайд” позивачеві — народному депутату Ігорю Мосійчуку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського запросили на Марш рівності

Як повідомляв УНН, Марш рівності “КиївПрайд” відбудеться в столиці в найближчу неділю — 23 червня. У минулому році захід відбувся 17 червня. Учасники Маршу пройшли від вулиці Володимирської до площі Льва Толстого. Поліція ще до початку заходу затримала близько 60 противників маршу.

Під час маршу цього року очікують близько 10 тисяч учасників.

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