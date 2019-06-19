На мероприятиях "КиевПрайд" напали на посетителей

“Подруги, друзья. Будьте бдительны и осторожны! Нам стало известно о нескольких нападений на посетителей и посетительниц мероприятий в рамках КиевПрайд. По возможности, вызывайте такси и езжайте в безопасное место. Если вы едете на метро, пересаживайтесь на людных станциях. Мы очень просим не гулять Подолом. Берегите себя!”, — сообщили в сообществе.

Напомним, ранее окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука о запрете проведения Марша равенства “КиевПрайд” истцу — народному депутату Игорю Мосийчуку.

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Как сообщал УНН, Марш равенства “КиевПрайд” состоится в столице в ближайшее воскресенье — 23 июня. В прошлом году мероприятие состоялось 17 июня. Участники Марша прошли от улицы Владимирской до площади Льва Толстого. Полиция еще до начала мероприятия задержала около 60 противников марша.

Во время марша в этом году ожидают около 10 тысяч участников.